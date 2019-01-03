03 Ocak 2019, Perşembe
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Denizli’de rota Kehinde
Giriş Tarihi: 02.01.2019
En az 3 transfer yapmak isteyen Denizlispor A.Gücü’nün forveti Kehinde’yi gözüne kestirdi
Spor Toto 1. Lig'de yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Denizlispor, transferde harekete geçiyor. En az 3 transfer yapmak isteyen yeşil-siyahlılar, Ankaragücü'nden forvet Kehinde'yi gündemine aldı. Ülkemizde ilk olarak 2016-17 sezonunda Elazığ forması giyen 24 yaşındaki santrfor, ertesi yıl Ankaragücü'ne transfer oldu. Başkent ekibinde geçen yıl şampiyonluk yaşayan Kehinde, bu sezon Süper Lig'de 8 maç yaptı. Öte yandan Adana Demirspor'un Denizli'nin orta sahası Aissati'ye transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.
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