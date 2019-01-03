03 Ocak 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Denizli’de rota Kehinde

Denizli’de rota Kehinde
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 02.01.2019

En az 3 yapmak isteyen Denizlispor A.Gücü’nün forveti ’yi gözüne kestirdi

1. Lig'de yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Denizlispor, transferde harekete geçiyor. En az 3 yapmak isteyen yeşil-siyahlılar, Ankaragücü'nden forvet 'yi gündemine aldı. Ülkemizde ilk olarak 2016-17 sezonunda forması giyen 24 yaşındaki santrfor, ertesi yıl Ankaragücü'ne transfer oldu. Başkent ekibinde geçen yıl şampiyonluk yaşayan Kehinde, bu sezon 'de 8 maç yaptı. Öte yandan 'un 'nin orta sahası Aissati'ye transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

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