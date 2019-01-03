Denizli’de rota Kehinde

En az 3 transfer yapmak isteyen Denizlispor A.Gücü’nün forveti Kehinde’yi gözüne kestirdi

Spor Toto 1. Lig'de yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Denizlispor, transferde harekete geçiyor. En az 3 transfer yapmak isteyen yeşil-siyahlılar, Ankaragücü'nden forvet Kehinde'yi gündemine aldı. Ülkemizde ilk olarak 2016-17 sezonunda Elazığ forması giyen 24 yaşındaki santrfor, ertesi yıl Ankaragücü'ne transfer oldu. Başkent ekibinde geçen yıl şampiyonluk yaşayan Kehinde, bu sezon Süper Lig'de 8 maç yaptı. Öte yandan Adana Demirspor'un Denizli'nin orta sahası Aissati'ye transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.