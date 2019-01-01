Gençlerbirliği Stancu'nun peşinde
Başkent ekibi, Bogdan Stancu ile bir kez daha imzaları atmak için kolları sıvadı. Sakatlanan Nobre’nin yerine forvet takviyesi yapacak olan kırmızı-siyahlılar, Romanyalı’da sona yaklaştı
Bogdan Stancu, 95 kez formasını giydiği Gençlerbirliği'ne geri dönmeye hazırlanıyor... 2013-14 sezonundan 2016-17 yılının sonuna kadar kırmızı- siyahlı formayı terleten 31 yaşındaki Rumen futbolcu, geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Ankara ekibinde çıktığı karşılaşmalarda 35 kez fileleri sarsıp, 13 asist yapan Stancu, 1. Lig'de lider olan Gençlerbirliği'ni yeniden Süper Lig'e taşımak için uğraşacak. Erzurumspor ve Dinamo Bükreş'in de talip olduğu Stancu'nun gönlünün Gençlerbirliği'nde olduğu ve diğer takımları reddettiği öğrenildi. Bu arada Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, FOTOMAÇ'a yaptığı açıklamada, "Nobre sakatlandı, yerine mutlaka golcü alacağız. Elimizde çok fazla seçenek yok" dedi. Stancu'nun yanı sıra Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'in ismi de geçse de oyuncunun kazandığı yüksek miktar Gençlerbirliği'ni düşündürüyor.
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