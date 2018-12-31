31 Aralık 2018, Pazartesi

TFF 1. LİG

Murat Cavcav: "Şampiyonluğu Ankara’ya getirmek en büyük hedefimiz"

Şampiyonluğu Ankara’ya getirmek en büyük hedefimiz
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

1. Lig takımlarından 'nin kulüp başkanı , yayımladığı mesajında, şampiyonluğu 'ya getirmek istediklerini belirtti.

camiasının yeni yılını kutlayan ve şampiyonluk yolunda kenetlenen camialarına teşekkür eden Cavcav, "Gençlerbirliği kültüründen, centilmenliğinden asla sapmadan, kimliğimizi koruyarak bu şampiyonluğu 'ya getirmek en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda elde edecekleri başarıların, kulübe başarılarla dolu uzun bir dönemin kapılarına açacağına olan inancını vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:

"Bu sezon camiamıza şampiyonluk hediye etmek ve layık olduğumuz yere tekrar geri dönmek için canla başla tüm camia olarak mücadele veriyoruz. Gençlerbirliği kültüründen, centilmenliğinden asla sapmadan kimliğimizi koruyarak bu şampiyonluğu Ankara'ya getirmek en büyük hedefimiz. Bu hedefte yanımızda olan tüm camiamıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm Gençlerbirliği ailesinin yeni yılını kutluyor, yeni yılın dünya ve ülkemize barış, camiamıza, sporcularımıza, taraftarlarımıza ve kulüp çalışanlarımıza başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum."

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