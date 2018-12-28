Altaydan korkutan istatistik

28 Aralık 2018, Cuma
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Büyük şok yaşadığı 2010-11 sezonunun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, sezonu 31 puanla tamamlayarak küme düştü. Bu sezon da 17 haftalık periyotta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan İzmir temsilcisi kafalarda soru işareti bıraktı.
Altay'dan korkutan istatistik
Giriş Tarihi: 28.12.2018
Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasına düşme hattının 1 puan üzerinde giren Altay, tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e düştüğü 2010-11 sezonunun ilk devresinde gösterdiği performansın aynısını tekrarlayarak taraftarını tedirgin etti.
Büyük şok yaşadığı 2010-11 sezonunun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, sezonu 31 puanla tamamlayarak küme düştü. Bu sezon da 17 haftalık periyotta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan İzmir temsilcisi kafalarda soru işareti bıraktı.
1'inci Lig'e 7 yıl sonra dönen Altay, devre arasında nokta transferler yaparak ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefliyor.
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