28 Aralık 2018, Cuma

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'da Harbaoui mesaisi

Harbaoui mesaisi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.12.2018

atağa kalkan ’un, ’in Tunuslu santrforu ’yi bitirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi

Transfer şampiyonu olarak girdiği sezonun ilk yarısını 9'uncu bitiren 'da, yine hareketli saatler yaşanıyor. Lacivert-mavili ekibin, ekibi 'de forma giyen 'ya kanca attığı öğrenildi. Bu transferi kısa sürede bitirmek için girişimlerini sıklaştıran yönetimin, görüşmelerde son aşamaya geldiği ifade edildi. Daha önce Lokeren, Leuven, SC, Anderlecht, Charleroi ve Mouscron gibi takımların formasını da giyen 33 yaşındaki Tunuslu santrfor, kariyerinde 296 maçta 156 kez ağları sarstı. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Harbaoui, bu sezon ise 19 maçta 11 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

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