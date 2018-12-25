Ahmet Aras, Karagümrük’le anlaştı!
Elazığspor camiasına sabah saatlerinde veda eden golcü oyuncu Ahmet Aras, Fatih Karagümrük’le sözleşme imzaladı.
Elazığspor'la yollarını ayıran Ahmet Aras, TFF 2. Lig ekibi Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma'yla bir araya gelen Ahmet Aras, kendisini Karagümrük'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Konuya ilişkin olarak Fatih Karagümrük Kulübü yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ocak ayı transfer çalışmaları kapsamında, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor'da forma giyen forvet oyuncusu Ahmet Aras'la sözleşme imzalamıştır. Ahmet Aras ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza formamız altında başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" açıklaması yapıldı.
Ligin ilk yarısında Elazığspor formasıyla 17 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Ahmet Aras, 7 gole imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede