25 Aralık 2018, Salı

TFF 1. LİG

Ahmet Aras, Karagümrük’le anlaştı!

Ahmet Aras, Karagümrük’le anlaştı! Ahmet Aras kimdir?
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

camiasına sabah saatlerinde veda eden golcü oyuncu ’le sözleşme imzaladı.

'la yollarını ayıran , 2. Lig ekibi 'le sözleşme imzaladı. İstanbul ekibinin başkanı 'yla bir araya gelen Ahmet Aras, kendisini Karagümrük'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Konuya ilişkin olarak Fatih Karagümrük Kulübü yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ocak ayı transfer çalışmaları kapsamında, son olarak 1. Lig ekibi Elazığspor'da forma giyen forvet oyuncusu Ahmet Aras'la sözleşme imzalamıştır. Ahmet Aras ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza formamız altında başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Ligin ilk yarısında Elazığspor formasıyla 17 lig, 1 de maçına çıkan Ahmet Aras, 7 gole imza attı.

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