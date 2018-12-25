25 Aralık 2018, Salı

TFF 1. LİG

FIFA'dan Gaziantepspor'a 6 puan silme cezası ve transfer yasağı!

FIFAdan ceza: -6 puan ve transfer yasağı!
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

, 'a olan borcundan dolayı 'a -6 puan ve yasağı cezası verdi.

'dan gelen cezayla ilgili olarak Kulübü Başkanı , kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı:

Tüm kamuoyu biliyor ki; Gaziantepspor başkanlığı görevine başladığımda büyük bir enkaz devir aldım. Başkanlığım ile beraber sezon başı transfer yasağını kaldırmak ve transfer yasağı dosyalarını çözüme kavuşturmak için büyük uğraşlar verdik ancak; eski yönetimler tarafından maddi-manevi tüketilmiş, içi boşaltılmış, tüm gelirlerine el konulmuş olan Gaziantepspor'umuzun Profesyonel Liglerde kalabilmesi için 30'a yakın FIFA dosyası ile mücadelemizden maddi kaynak yaratamama nedeni ile sonuç alamadık.

Son olarak eski oyuncularımızdan Zydrunas Karcemarskas ile yaptığımız ön görüşmelerde olumlu yönde beyan bildirmiş ve Gaziantepspor'a yardımcı olacağını söylemiştir. Ancak daha sonra kimler tarafından aranıp oyuncunun fikri değiştirildi ise Kulübümüzün efsaneleri arasında yer alan Karcemarskas'ın erteleme ve taksitlendirme talebimizi kabul etmemesi nedeni ile FIFA Disiplin Kurulu tarafından -6 puan ceza ve ayrıca Amatör, Alt Yapı dâhil transfer yasağının Kulübümüze uygulandığını üzülerek belirtmek zorundayız.

Ayrıca Kulübümüz diğer FIFA Dosyaları için kaynak yaratılmaz, Futbolcu ve Kulüpler alacak görüşmelerinde erteleme taleplerimizi kabul edilmez ve olumlu sonuç alınamaz ise Amatör Lig'lere düşürülmesi cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Hasan ŞAHİN

Gaziantepspor Kulübü Başkanı

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