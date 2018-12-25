FIFA 'dan gelen cezayla ilgili olarak Gaziantepspor Kulübü Başkanı Hasan Şahin , kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı:

Son olarak eski oyuncularımızdan Zydrunas Karcemarskas ile yaptığımız ön görüşmelerde olumlu yönde beyan bildirmiş ve Gaziantepspor'a yardımcı olacağını söylemiştir. Ancak daha sonra kimler tarafından aranıp oyuncunun fikri değiştirildi ise Kulübümüzün efsaneleri arasında yer alan Karcemarskas'ın erteleme ve taksitlendirme talebimizi kabul etmemesi nedeni ile FIFA Disiplin Kurulu tarafından -6 puan ceza ve ayrıca Amatör, Alt Yapı dâhil transfer yasağının Kulübümüze uygulandığını üzülerek belirtmek zorundayız.

Ayrıca Kulübümüz diğer FIFA Dosyaları için kaynak yaratılmaz, Futbolcu ve Kulüpler alacak görüşmelerinde erteleme taleplerimizi kabul edilmez ve olumlu sonuç alınamaz ise Amatör Lig'lere düşürülmesi cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Hasan ŞAHİN

Gaziantepspor Kulübü Başkanı