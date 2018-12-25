Yücel İldiz: “Emenike’yi kim istemez?”
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Emmanuel Emenike’nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili, "Emenike’yle birkaç gün önce görüştüm. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Denizlispor'da ilk devrenin tamamlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Yücel İldiz, katıldığı bir radyo programında, Emmanuel Emenike'nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbehçeli eski forvet ve daha önce Kardemir Karabükspor'da çalıştığı eski öğrencisi Emenike hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, Nijeryalı futbolcu ile birkaç gün önce görüştüğünü belirterek, "Emenike'yle birkaç gün önce görüştüm. Kendisi devamlı görüştüğüm bir futbolcu. Fakat Emenike'nin aldığı ücretler belli. Emenike'nin ismi Çin kulüpleriyle de anılıyor. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede