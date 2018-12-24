24 Aralık 2018, Pazartesi

TFF 1. LİG

Tartışmasız lider

Tartışmasız lider
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 Giriş Tarihi: 23.12.2018

Sezonun flaş takımı, devreye zirvede girdi. ’a konuk olan Başkent temsilcisi, yenik duruma düşmesine rağmen 3 puanı almayı bildi.

1. Lig'de ilk yarıyı zirvede bitiren , Demir deplasmanında 3 puanı kaptı. 5 golün atıldığı karşılaşmada perdeyi açan ev sahibi oldu. 1. dakika Galip'in kornerine iyi yükselen Pote, kafayla ağları havalandırdı: 1-0. 41'de Nobre'nin pasına hareketlenen Nadir'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci 45'e hızlı başlayan taraf konuk takımdı. 65'te Mitrovic'in çizgiden çıkardığı topu önünde bulan Nobre, Gençler'i öne geçirdi: 1-2. 71'de Ahmet Oğuz pasını çıkardı. Nadir yine düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-3. 75'te Hakan ortaladı, Erdal indirdi. Berk ise skoru belirledi: 2-3.
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