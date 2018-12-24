24 Aralık 2018, Pazartesi

TFF 1. LİG

Hatayspor coştu!

Hatayspor coştu!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Bordo-beyazlılar, taraftarı önünde ’a şans tanımadı. İlhan Palut’un öğrencileri, Gökhan, ve ile zafere uzandı

'un son kurbanı Baltok oldu. ve Giresunspor galibiyetleriyle çıkışa geçen bordo-beyazlılar, taraftarı önünde konuk ettiği Ege temsilcisini de 3-0'la geçmeyi başardı. İlk yarının son karşılaşmasına hızlı başlayan ev sahibi, 48. saniyede Gökhan 'in golüyle öne geçti: 1-0. Oyunun büyük bölümünde üstün olan Hatayspor, 11'de , 37'de de 'le skoru 3-0'a getirdi. İlk yarıda işi bitiren bordo-beyazlılar, bu sonuçla puanını 29'a çıkardı. Balıkesirspor ise 23 puanda kaldı.
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