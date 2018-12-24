24 Aralık 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Es Es attı Yaren kaçtı
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Taraftarı önünde Boluspor’u konuk eden Eskişehirspor, öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamadı. Taraflar birer puana razı oldu
Genç isimlerle mücadelesini sürdüren Eskişehirspor, dün Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Öne geçtiği karşılaşmada skor avantajını koruyamayan kırmızı-siyahlılar, bir puana razı oldu. Maçın ilk dakikalarında etkili olan taraf Es Es'ti. Fuat Çapa'nın öğrencileri, aradığı golü de 32. dakikada buldu. Kazanılan penaltının başına geçen Mehmet Feyzi, takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0. İlk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci 45'te taraflar pozisyona girmekte zorluk çekti ama sahada kıran kırana bir mücadele vardı. 71'de Eskişehirspor kale önünde yaşanan karambolde topu ağlara gönderen Umut, skoru eşitledi: 1-1. 80'de Fıratcan'ın sert şutunda top direkten geri döndü. Boluspor savunması güçlükle tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 16'ya, Boluspor ise 28'e çıkardı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede