24 Aralık 2018, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği bir tek Bursaspor'u geçemedi

Gençlerbirliği bir tek Bursasporu geçemedi
GENÇLERBİRLİĞİ
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

1. Lig'de ilk devreyi 41 puanla lider tamamlayan , 2001-2002'den bu yana yeni statüyle oynanan ligde 'dan sonra en başarılı ilk yarı performansına ulaştı.

İlk 2 takımın doğrudan 'e yükseleceği, takip eden 4 takımın play-off mücadelesi vereceği 1. Lig'de ilk yarı heyecanı bugünkü Altınordu-Giresunspor maçıyla tamamlanacak.

Bu yıl 56. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşandığı Spor Toto 1. Lig, 2. Lig adıyla oynanmaya başlandıktan sonra yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da 1. Lig adını aldı.

Ligde ilk devreyi lider bitirmeyi daha önce garantileyen 41 puanlı , en yakın takipçisi Denizlispor'un 5 puan önünde yer aldı. Ligde ilk 2 haftayı Giresunspor'un averajla gerisinde geçen Başkent temsilcisi, 3. haftada devraldığı liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı.

Sezona 8 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Gençlerbirliği, 2001-2002'den itibaren en iyi sezon başlangıcına da imza atmıştı.

BURSASPOR'DAN SONRA EN BAŞARILI EKİP

2001-2002 sezonundan bu yana farklı bir statüyle uygulanan ligde Gençlerbirliği ilk yarıda topladığı 41 puanla, 2005-2006'da 'un topladığı 42 puanın gerisinde kaldı.

Başkent temsilcisi 2004-2005'te 'un 40, 2006-2007'de Gençlerbirliği OFTAŞ'ın 39 puanlık performanslarını geçmeyi başardı.

17 LİDERDEN 7'Sİ SÜPER LİG VİZESİ ALAMADI

1. Lig'de 2001-2002'den beri ilk yarıyı lider tamamlayan 17 ekipten 7'si sezon sonunda Süper Lig'e çıkamadı.

2001-2002'de , 2002-2003'te , 2007-2008'de Sakaryaspor, 2010-2011'de Denizlispor, 2012-2013'te Manisaspor, 2015-2016'da ve 2016-2017'de ilk devreyi birinci sırada bitirmelerine rağmen sezon sonunda bir üst lige yükselemedi.

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