23 Aralık 2018, Pazar

TFF 1. LİG

Hatay Balıkesir'i 3 golle geçti

Hatay Balıkesiri 3 golle geçti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 23.12.2018

1. Lig'in 17. haftasında Hatayspor, sahasında Baltok'u 3-0 yendi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, (Dk. 76 Korkishko), , Yılmaz Özeren (Dk. 82 Maiga), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Dk.75 Soner Örnek), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli,

Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 46 Furkan Çil), Doğan, Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, , Otoo, Glumac (Dk. 46 ), Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Goller: Dk. 1 Gökhan Karadeniz, Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 37 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor),

Sarı kartlar: Dk. 45 Cumali Bişi, Dk. 59 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), Dk. 74 Akın Alkan (Hatayspor)

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