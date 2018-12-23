23 Aralık 2018, Pazar

TFF 1. LİG

Osmanlıspor ikinci yarıda açıldı

TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 23.12.2018

1. Lig'in 17. haftasında , Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan 'in vuruşunda top kaleci Karcemarskas'tan geri döndü.

64. dakikada 'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Karcemarskas uzaklaştırdı.

67. dakikada Lembi'nin ceza sahası içerisinde havalandırdığı topa yükselen Mbu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

74. dakikada atağında ceza sahası içinde Gueye'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.

86. dakikada ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Gueye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren Keleş'in şutunda top ağlara gitti. 2-1

90+5. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Gueye'nin pasında 'un düzgün şutu golle sonuçlandı. 3-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Seyfettin Ünal xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Caner Arıcı xx, Tugay Kacar xx, Ayuk Mbu xxx ( dk. 85 ?), Burhan Eşer xx, Hasan Kılıç xx, Muhammed Bayır xx, Caner Öztürk xx (Gueye dk. 65 xxx), Numan Çürüksu xx, Lembi xx (Sinan Kurt dk. 72 x), Anıl Karaer xx

Yedekler: Abdulaziz Demircan, Sinan Kurt, Beykan Şimşek, Oğuzhan Erdoğan, Ndiaye, Barış Zeren, Gueye

: Osman Özköylü

: İrfan Can Eğribayat x, Veli Kızılkaya x, Hakan Barış x, Feczesin x ( dk. 76 ?), Yener Arıca x, Onur Akbay x, Vasile x, Kone x, Gökhan Sazdağı x, Andaç Güleryüz x, Eren Keleş xx

Yedekler: Öze Enes Soylu, Enes Yasin Akyol, Berkan Yıldırım, Doğanay Kılıç, Serbay Can

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Goller: Mbu (dk. 67), Gueye (dk. 86), Sinan Kurt (dk. 90+5) (Osmanlıspor), Eren Keleş (dk. 90+4) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Onur Akbay , Gökhan Sazdağı, Andaç Güleryüz (Adanaspor), Caner Öztürk (Osmanlıspor)

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