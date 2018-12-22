Ümraniyespor: 2 - AFJET Afyonspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, AFJET Afyonspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, AFJET Afyonspor, 62. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada gelişen sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında savunmadan seken top Madinda'nın önünde kaldı. Bu futbolcu çok sert vurarak takımını öne geçirdi. 1-0

37. dakikada Ümraniyespor yine etkili geldi. Savunmadan atılan uzun topta Emircan kafayla indirdi. Topu alan Atabey, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi ve sert vurarak farkı 2'ye çıkardı. 2-0

47. dakikada Emircan'ın pasında Mücahit soldan hareketlenip son çizgiden ortasını penaltı noktasına yaptı. Bu noktada topla buluşan Madinda'nın şutunda top direğe çarptı. Savunma topu kornere gönderdi.

48. dakikada Emircan bu kez sağ kanattan yine Mücahit'i gördü. Mücahit'in güzel ortasında Atabey kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

61. dakikada Afyonspor atağında Ersel'in uzaktan sert şutunda Timur topa elle müdahale etti. Bu pozisyonda hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yasin Yener yerden sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Burak topa sahip olarak penaltıda gole izin vermedi.

67. dakikada Yasin çalımlarla ceza sahasına girmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top Aykut'ta kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Burak, topu son anda kornere çıkardı.

68. dakikada kazanılan korner atışında Yasin ceza sahası içine gönderdi. Burada müsait pozisyondaki Nazmi, farkı 1'e indiren golü attı. 2-1