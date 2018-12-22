Tetiş Yapı Elazığspor: 1- Altay: 1
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasının yıkımına başlanması nedeniyle Altay ile Sivas'ta oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasının yıkımına başlanması nedeniyle Altay ile Sivas'ta oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
55. dakikada savunmanın arkasına sarkan Lamine Diarra ceza sahasına girerek yerden uzak kale direğine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
73. dakikada ceza sahasına giren Paixao, Kadir Taşoğlu'nu müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada penaltıda topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
79. dakikada ceza sahası önünden Tatos'un kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Daha sonra araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
89. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Bagayoko ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede