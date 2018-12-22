23 Aralık 2018, Pazar

TFF 1. LİG

Tetiş Yapı Elazığspor: 1- Altay: 1

TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 22.12.2018

1. Lig'in 17. haftasında , sahasının yıkımına başlanması nedeniyle Altay ile 'ta oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı

1. Lig'in 17. haftasında , sahasının yıkımına başlanması nedeniyle Altay ile 'ta oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

55. dakikada savunmanın arkasına sarkan Lamine Diarra ceza sahasına girerek yerden uzak kale direğine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

73. dakikada ceza sahasına giren Paixao, Kadir Taşoğlu'nu müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltıda topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

79. dakikada ceza sahası önünden Tatos'un kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Daha sonra araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

89. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Bagayoko ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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