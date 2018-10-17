    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Altay'da Furkan'a pasta morali

    Altayda Furkana pasta morali
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Attığı goller nedeniyle 'Sihirbaz' lakabıyla anılan Furkan, üzerinde "İyi ki doğdun Sihirbaz" yazısı bulunan pastanın mumlarına üfledikten sonra objektife hatıra pozu verdi. 23 yaşına giren futbolcu pastasını kaptan 'un elinden yedi. Furkan, kendisini tebrik eden takım arkadaşlarına kutlaması nedeniyle teşekkür etti.
    Öte yandan deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdüren ekibinde teknik direktör Alper Avcı, taktiksel çalışmalara ağırlık verdi. Ligde son 3 maçını kaybeden , son sıradaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

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