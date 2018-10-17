Altayda Furkana pasta morali

Attığı goller nedeniyle 'Sihirbaz' lakabıyla anılan Furkan, üzerinde "İyi ki doğdun Sihirbaz" yazısı bulunan pastanın mumlarına üfledikten sonra objektife hatıra pozu verdi. 23 yaşına giren futbolcu pastasını kaptan Murat Uluç'un elinden yedi. Furkan, kendisini tebrik eden takım arkadaşlarına doğum günü kutlaması nedeniyle teşekkür etti.

Öte yandan Kardemir Karabükspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde teknik direktör Alper Avcı, taktiksel çalışmalara ağırlık verdi. Ligde son 3 maçını kaybeden Altay, son sıradaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

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