Afjet Afyonspor Frig Vadisini gezdi

Spor Toto 1. Ligde mücadele eden Afjet Afyonspor’un gezileri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Akdağ Tabiat Parkı’na giden mor-beyazlı ekip için, dün de tarihi Frig Vadisine bir gezi düzenledi.

Afyonkarahisar'da Frigyalılar döneminden kalma İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'ni ziyaret eden Afjet Afyonspor teknik ekibi ve oyuncuları buradaki tarihi yapılar hakkında bilgi aldılar. İlk kez vadiye gelen oyuncular ve teknik heyet, rehber eşliğinde Emre Gölünde sultan kayığı ile tur yaparak gün boyu bölgedeki mağaralarında tarihini öğrendiler.

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Gürpınar, böyle bir yerin varlığından habersiz olduklarını belirterek, Frig Vadisi'ne ve doğal güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi. Gürpınar, "Burada böyle bir yer olduğundan haberimiz yoktu. Belim gördüğüm manzara hakikaten çok güzel. Buradaki gölet, sessizlik, havası çok güzel. Öğrendiğimiz kadarıyla da baya çok ziyaretçisi oluyormuş. Hem hafta sonu için, hem rahatlamak isteyen insanlar için muhteşem bir yer. Bizim içinde çok iyi bir değişiklik oldu. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir yemek yedik. Böyle bir yer olduğun bilseydik daha öncede gelirdik. İnşallah bundan sonrada muhtemelen geleceğiz. Benim ailem İstanbul'da. Onlar buraya geldiği zaman getirebileceğim yerlerden birisi. Mutlaka ailemle de birlikte geleceğim" diye konuştu.

Takımın Menajeri İbrahim Çelik ise, çok güzel bir gün geçirdiklerini söyleyerek, "Anlatıyorlardı daha önceden. Gerçekten anlatıldığından daha güzelmiş. Film çekimleri olan, tarihi olan, bu arada futbolcu kardeşlerimize Afyon'un tarihini, kültürlerini bu şekilde gezerek, hem de böyle aktivite olarak Emre Gölü'nü gezdik. Geçmişte tarihte yaşayan insanlarında mağaralarda onları gördük. Dediğim gibi çok farklı bir aktivite oldu. Futbolcu arkadaşlarımız adına da hem Afyon'un tarihini, geçmişte yaşayan insanları, Friglilerin neler yaşadığıyla ilgili rehberimizle beraber çok güzel bir gün geçirdik. Buradan İhsaniye Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz bu imkanı bize sağladığı için. İnşallah çeşitli aktivitelerle de Afyon'un tarihini anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Takımın Frig Vadisi gezisi gün boyu devam etti.

