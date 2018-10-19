Denizlispor - Afjet Afyonspor: 3-0

Spor Toto 1'inci Lig’de Denizlispor, son 5 maçta 4'üncü galibiyetini Afjet Afyonspor’u evinde farklı yenerek aldı: 3-0.

Yeşil-siyahlı ekibin gollerini 24'üncü dakikada Ziya ile 48 ve 56'ncı dakikalarda Mehmet Akyüz attı. Hafta içerisinde Denizlispor ile sözleşme imzalayan teknik direktör Yücel İldiz, takımın başında çıktığı ilk maçta net bir galibiyet aldı. Horoz bu skorla puanını 16'ya çıkararak play off hattındaki yerini korudu.



MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Denizlispor atağında Deniz'in ara pasıyla buluşan Ziya'nın ceza alanına girerken vuruşunda top auta gitti.

24'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Recep Niyaz'ın ara pasında topla buluşan Ziya plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada Türker'in kullandığı taç atışında Ersel ceza alanı içinde topu Yasin'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun yerden sert ve düzgün vuruşunda top kalecide kaldı.

42'nci dakikada Yasin'in pasıyla ceza alanı önünde buluşan Nazmi'nin şutunda top üstten auta gitti.

48'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Ziya etkili ortaladı. Ceza sahasında iyi bir kafa vuruşu yapan Mehmet Akyüz topu filelerle buluşturdu: 2-0.

56'ncı dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Burak Çalık topu müsait durumdaki Mehmet'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

63'üncü dakikada Denizlispor kontra atağında Aissati'nin pasında hareketlenen Burak Çalık'ın plasesi kaleci Rybka'yı aşarak az farkla auta gitti.

71'inci dakikada Afyonspor atağında ceza sahasında atılan ara pasta Ersel'in şutu kaleci Adam'da kaldı.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.



STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Bahtiyar Birinci (xx), İlker Takpak (xx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxx) - Alperen (xx), Taha Can (xx), Abdülkerim (xx), Kerem Can (xx), Deniz (xx), Recep Niyaz (xxx) (Dk. 65 Mbamba xx), Burak Çalık (xxx) (Dk. 82 Gökhan) Ziya (xxx) (Dk. 88 Muhammet), Aissati (xxx), Mehmet Akyüz (xxxx)

AFJET AFYONSPOR: Rybka (x) - Taşkın (xx), Türker (x) (Dk. 68 Mehmet Güven xx), Nazmi (xx), Bayram (x), Yasin (x), Abdülkadir Kuzey (x) (Dk. 46 Sinan x), Mehmet Seyfettin (xx), İsmet (xx), Ersel (x), Mendy (x) (Dk. 46 Onur x)

GOLLER: Dk. 24 Ziya, Dk. 48 ve 56 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Mendy, Yasin, Bayram (Afjet Afyonspor)