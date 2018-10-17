    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Altınordu’ya Murat Uçar'dan iyi haber

    Altınordu’ya Murat Uçardan iyi haber
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ’ya geçtiğimiz pazar günü ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Murat Uçar’dan iyi haber geldi. Burnunda kırık değil, çatlak olduğu açıklanan Murat, maçında kadroda olacak.

    Ligde pazartesi günü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'ya Murat Uçar'dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz pazar günü ile oynanan hazırlık maçının 16. dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından oyundan çıkmak zorunda kalan başarılı oyuncunun kontrolleri yapıldı. Uçar'ın burnunda kırık değil, çatlak olduğu açıklandı. Deneyimli futbolcunun maske takmasına gerek duyulmadığı belirtilirken, Uçar'ın Eskişehirspor kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Oğulcan'ın yanı sıra sakat oyuncular Enes ile Ali Mert dışında eksik bulunmuyor.

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