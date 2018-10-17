Altınordu’ya Murat Uçardan iyi haber

Altınordu’ya Murat Uçar'dan iyi haber
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’ya geçtiğimiz pazar günü Göztepe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Murat Uçar’dan iyi haber geldi. Burnunda kırık değil, çatlak olduğu açıklanan Murat, Eskişehirspor maçında kadroda olacak.
Ligde pazartesi günü Eskişehirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altınordu'ya Murat Uçar'dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz pazar günü Göztepe ile oynanan hazırlık maçının 16. dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından oyundan çıkmak zorunda kalan başarılı oyuncunun kontrolleri yapıldı. Uçar'ın burnunda kırık değil, çatlak olduğu açıklandı. Deneyimli futbolcunun maske takmasına gerek duyulmadığı belirtilirken, Uçar'ın Eskişehirspor kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Oğulcan'ın yanı sıra sakat oyuncular Enes ile Ali Mert dışında eksik bulunmuyor.
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