Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 5
Spor Toto 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 5-0 yendi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Murat Altan
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş (Dk. 54 Kadir Taşoğlu), Elmar, Kadir Bekmezci, Tatos (Dk. 68 Ahmet Aras), Adem Alkaşi, Bagayoko (Dk. 85 Eren Çinkılınç), Ali Fırat Okur, Diarra, Emre Öztürk, Orhan Şam
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor, Kerim Avcı, Segbefia (Dk. 71 Kubilay Aktaş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 78 Chabbi), Gökhan Alsan (Dk. 84 Mahmut Bilir), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Del Valle
Goller: Dk. 20 ve 72 Gökhan Alsan, Dk. 79 Igor, Dk. 81 Del Valle, Dk. 89 Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep)
Kırmızı Kart: Dk. 29 Diarra, Dk. 90 Elmar (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Gökhan Alsan, Dk. 34 Igor, Dk. 45 Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep), Dk. 27 Fatih Serkan Kurtuluş, Dk. 72 Adem Alkaşi, Dk. 75 Emre Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor)
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