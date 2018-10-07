    07 Ekim 2018, Pazar

    TFF 1. LİG

    Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 5

    Gazişehir Gaziantep Elazığsporu farklı geçti
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    1. Lig 8. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'u 5-0 yendi.

    Stat: Elazığ Atatürk

    Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Murat Altan

    : Soner Şahin, Fatih (Dk. 54 Kadir Taşoğlu), Elmar, , Tatos (Dk. 68 ), Adem Alkaşi, Bagayoko (Dk. 85 Eren Çinkılınç), Ali Fırat Okur, Diarra, Emre Öztürk, Orhan Şam

    : Günay Güvenç, , Yalçın Kılınç, Igor, Kerim Avcı, Segbefia (Dk. 71 Kubilay Aktaş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 78 Chabbi), (Dk. 84 Mahmut Bilir), Uğurlu, , Del Valle

    Goller: Dk. 20 ve 72 Gökhan Alsan, Dk. 79 Igor, Dk. 81 Del Valle, Dk. 89 Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep)

    Kırmızı Kart: Dk. 29 Diarra, Dk. 90 Elmar (Tetiş Yapı Elazığspor)

    Sarı kartlar: Dk. 22 Gökhan Alsan, Dk. 34 Igor, Dk. 45 Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep), Dk. 27 Fatih Serkan Kurtuluş, Dk. 72 Adem Alkaşi, Dk. 75 Emre Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor)

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