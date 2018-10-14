    14 Ekim 2018, Pazar

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe ile Atınordu hazırlık karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı

    Göztepe ile Atınordu hazırlık karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    Spor ekiplerinden , hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Altınordu ile berabere kaldı.

    İzmir Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Kemal Rüzgar'ın golüyle öne geçen Altınordu, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    'nin 71. dakikada Sokol Cikalleshi ile eşitliği yakaladığı müsabaka berabere sona erdi.

    Göztepe'de sakatlıkları bulunan Fausto Grillo, Deniz Kadah, Lamine Gassama, Halil Akbunar ve Adama Traore maç kadrosunda yer almadı.

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