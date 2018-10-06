Gençlerbirliği, Süper Lig'e kenetlendi! 8'de 8 yaptılar
Geçen sene onursal başkan merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda ligi 17'nci sırada tamamlayarak bir alt lig olan Spor Toto 1'inci Lig'in yolunu tutan Gençlerbirliği, bu sezon 8'de 8 yaparak tekrar Süper Lig'e geri dönmek için kenetlendi.
Süper Lig'de kötü geçen dönemin ardından yeni sezonda 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefiyle başlayan kırmızı siyahlılar, topladığı 24 puanla en yakın rakibi Boluspor'un önünde zirvede yer alıyor.
Sezon başında Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'yi getiren Ankara temsilcisi 1'inci Lig serüvenine dolu dizgin başladı. Bu sezon oynadığı 8 maçta henüz mağlubiyeti ve beraberliği bulunmayan Gençlerbirliği, sırasıyla Hatayspor, Altınordu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Elazığspor, Ümraniyespor, Afjet Afyonspor ve Altay ile karşılaştı. Başkent temsilcisi rakip fileleri 16 kez havandırırken kalesinde sadece 2 gol gördü.
Lig'de atılan 16 gole 3'er golle Mert Nobre, Bekir Yılmaz ve Nadir Çiftçi, 2 golle Stephene Sessegnon ile Alper Uludağ ve 1'er golle Jailton Paraiba, Ahmet İlhan Özek ile kaptan Selçuk Şahin katkıda bulundu.
Ayrıca Altay maçından önce oynadığı son 4 maçının ilk yarılarını golsüz tamamlayan kırmızı siyahlılar, galibiyete ikinci yarıda ulaştılar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf