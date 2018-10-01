Adanaspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor sahasında Adanaspor’u konuk etti. Müsabaka da Adanaspor 90+3. dakikada bulduğu gol ile 3 puanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
32. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta Adanaspor savunması hata yapınca Ba topu kontrol etti. Ba uygun durumdaki Kürşad'a pasını aktaramayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.
45. dakikada Ba Adama'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
64. dakikada Hüsamettin'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ba, şutunu çekti. Top az farkla yandan autla buluştu.
83. dakikada Uğur'un ortasına Abiola yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak Abiola için ofsayt bayrağı kalktı.
90+3. dakikada Adanaspor kazandığı serbest vuruşta Hakan Barış topu ağlarla buluşturdu. 0-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Emre Varok xx, Bahattin Birinci xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Giresunspor: Anıl xx, Uğur xx, Aykut xx, Landel xx, Ferhat xx, Kağan Miray xx (Said İd Azza dk. 78 x), Kürşad (Muhammet dk. 46 x), Ergin xx (Abiola dk. 67 x), Adama Ba xx, Husmani xx, Hüsamettin xx
Yedekler: Kayacan, Ozan Can, Bahadır, Fatih
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Adanaspor: Goran xx, Veli xx, Kenan xx, Rodrigo Longo Freitas xx, Bumba xx, Renan Souza xx, Kone xx (Andaç dk. 87 ?), Özhan xx, Gökhan xx (Eren dk. 66 x), Abdulkadir xx (Oğuzhan dk. 90+5 xx)
Yedekler: İrfan Can, Göksu, Robert Feczesin, Doğanay
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Gol: Hakan Barış (dk. 90+3) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Kürşad (Giresunpor), Vali, Özkan, Hakan (Adanaspor)
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