Osmanlıspor deplasmanda 3-2 kazandı
Spor Toto 1. Lig 7. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-2 kazandı.
Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Gazişehir Gaziantepspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Osmanlıspor Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ankara temsilcisi Osmanlıspor 3-2 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK 2 - Osmanlıspor 3
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan (70' Jefferson Nogueira), Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Igor Wanderson Da Silva (77' Seifedin Chabbi), Yonathan Del Valle (85' Muhammed Enes Durmuş)
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer (81' Beykan Şimşek), Hasan Kılıç (76' Furkan Özçal), Tugay Kaçar, Tortol Lumanza Lembi (57' Sinan Kurt), Eric Ayuk Mbu, Magaye Gueye
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
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