    01 Ekim 2018, Pazartesi

    TFF 1. LİG

    Osmanlıspor deplasmanda 3-2 kazandı

    Osmanlıspor deplasmanda güldü
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    1. Lig 7. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-2 kazandı.

    1'nci Lig 7. haftasında Gazişehir Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Osmanlıspor Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ankara temsilcisi Osmanlıspor 3-2 kazandı.

    Gazişehir Gaziantep FK 2 - Osmanlıspor 3

    Gazişehir Gaziantep FK: , Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Uğurlu, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan (70' Jefferson Nogueira), Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Igor Wanderson Da Silva (77' Seifedin Chabbi), Yonathan Del Valle (85' Muhammed Enes Durmuş)

    Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

    Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer (81' Beykan Şimşek), Hasan Kılıç (76' Furkan Özçal), Tugay Kaçar, Tortol Lumanza Lembi (57' Sinan Kurt), Eric Ayuk Mbu, Magaye Gueye

    Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

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