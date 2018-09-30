    01 Ekim 2018, Pazartesi

    TFF 1. LİG

    Spor Toto 1. Lig'de günün sonuçları

    Spor Toto 1. Ligde günün sonuçları
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 30.09.2018

    1. Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak iki maç dışında tamamlandı.

    , sahasında Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup ederek 7. haftayı da lider bitirmeyi garantiledi.

    1. Lig'de hafta, yarın oynanacak Giresunspor-spor ve Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor karşılaşmaları ile tamamlanacak.

    Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    İstanbulspor-Boluspor: 1-3

    Baltok-Altay: 2-1

    Adana Demirspor-Eskişehirspor: 4-0

    Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor: 1-0



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