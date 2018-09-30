Spor Toto 1. Ligde günün sonuçları

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Spor Toto 1. Lig'de günün sonuçları
Giriş Tarihi: 30.09.2018
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak iki maç dışında tamamlandı.
Gençlerbirliği, sahasında Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup ederek 7. haftayı da lider bitirmeyi garantiledi.
Spor Toto 1. Lig'de hafta, yarın oynanacak Giresunspor-Adanaspor ve Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor karşılaşmaları ile tamamlanacak.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Boluspor: 1-3
Balıkesirspor Baltok-Altay: 2-1
Adana Demirspor-Eskişehirspor: 4-0
Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor: 1-0
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