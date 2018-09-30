    30 Eylül 2018, Pazar

    TFF 1. LİG

    A. Demirspor ve Eskişehirspor taraftarından örnek davranış

    Adana ve Eskişehir taraftarından örnek davranış
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    1'inci Lig'de 7'nci hafta mücadelesinde sahasında 'u konuk eden lu taraflar rakip takımın taraftarlarıyla mangal keyfi yaptı.

    Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi 2 otobüs ile Adana'ya gelen Eskişehirlisporlu tarafları Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği üyeleri karşıladı. Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarına götürülen konuk taraftarlara mangal partisi organize edildi.



    Üzerlerinde mavi lacivert ve siyah kırmızı formalar olan taraftarlar birlikte mangalın başına geçti. Yaklaşık 3 saat mangal keyfi yapan taraflardan bu dostluğun tüm Türkiye'de yaşanmasını istedi.

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