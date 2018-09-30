30 Eylül 2018, Pazar
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Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi 2 otobüs ile Adana'ya gelen Eskişehirlisporlu tarafları Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği üyeleri karşıladı. Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarına götürülen konuk taraftarlara mangal partisi organize edildi.
A. Demirspor ve Eskişehirspor taraftarından örnek davranış
Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018
TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta mücadelesinde sahasında Eskişehirspor'u konuk eden Adana Demirsporlu taraflar rakip takımın taraftarlarıyla mangal keyfi yaptı.
Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi 2 otobüs ile Adana'ya gelen Eskişehirlisporlu tarafları Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği üyeleri karşıladı. Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarına götürülen konuk taraftarlara mangal partisi organize edildi.
Üzerlerinde mavi lacivert ve siyah kırmızı formalar olan taraftarlar birlikte mangalın başına geçti. Yaklaşık 3 saat mangal keyfi yapan taraflardan bu dostluğun tüm Türkiye'de yaşanmasını istedi.
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