    24 Eylül 2018, Pazartesi

    TFF 1. LİG

    Giresunspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti

    Giresunspor, deplasmanda Altayı 1-0 mağlup etti
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

    Stat: İzmir Atatürk

    Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Ali Can Alp

    Altay: Emre Koyuncu, Eugenio, Metin Yüksel (Dk. 46 Tevfik Altındağ), Aganovic, (Dk. 58 ), , Paixao, Kappel, , Ivanov (Dk. 73 ), Özgür Özkaya

    Giresunspor: Anıl Atağ, Kuru, Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Landel, (Dk. 62 Ozan Can Kökcü), Kürşad Sürmeli, (Dk. 86 Muhammet Reis), Adama Ba (Dk. 73 Fatih Atik), Husmani, Hüsamettin Tut

    Gol: Dk.11 Kağan Miray Bağış (Giresunspor)

    Sarı kartlar: Dk. 33 Yasin Palaz, Dk. 53 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 74 İbrahim Akın, Dk. 80 Murat Uluç (Altay), Dk. 81 Anıl Atağ, Dk. 90 Guy Landel (Giresunspor)

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