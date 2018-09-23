Giresunspor, deplasmanda Altayı 1-0 mağlup etti

Giresunspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Ali Can Alp
Altay: Emre Koyuncu, Eugenio, Metin Yüksel (Dk. 46 Tevfik Altındağ), Aganovic, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 58 İbrahim Akın), Yasin Palaz, Paixao, Kappel, İbrahim Öztürk, Ivanov (Dk. 73 Murat Uluç), Özgür Özkaya
Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Landel, Kağan Miray Bağış (Dk. 62 Ozan Can Kökcü), Kürşad Sürmeli, Ergin Keleş (Dk. 86 Muhammet Reis), Adama Ba (Dk. 73 Fatih Atik), Husmani, Hüsamettin Tut
Gol: Dk.11 Kağan Miray Bağış (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Yasin Palaz, Dk. 53 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 74 İbrahim Akın, Dk. 80 Murat Uluç (Altay), Dk. 81 Anıl Atağ, Dk. 90 Guy Landel (Giresunspor)
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