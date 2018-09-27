Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı para cezası verildiğini açıkladı.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

"Bursaspor Kulübü'nün, 21.09.2018 tarihinde oynanan Bursaspor - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



MKE Ankaragücü Kulübü sporcusu Bakary Kone'nin 21.09.2018 tarihinde oynanan BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



Çaykur Rizespor Kulübü sporcusu Matic Fink'in, 22.09.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



Göztepe Kulübü görevlisi Ekrem Anamur'un 22.09.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor - Göztepe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



Akhisarspor Kulübü'nün, 23.09.2018 tarihinde oynanan Akhisarspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN D,E,F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Fenerbahçe'nin, 24.09.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbah taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N, MİGROS C,D,E,I,J,K,L,M, FENERİUM ALT F,G,H, MARATON ALT B,C,D,E,F,G,H,I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Beşiktaş'ın, 24.09.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR F,G,H,N,O,P blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Beşiktaş'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Eskişehirspor Kulübü'nün, 23.09.2018 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



AFJET Afyonspor Kulübü'nün, 23.09.2018 tarihinde oynanan AFJET Afyonspor- Balıkesir Baltokspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON A,C,D,E,F,G,H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."