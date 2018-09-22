Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor - Gençlerbirliği: 0-2

Spor Toto 1'inci Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada Alper ve 83'üncü dakikada Nadir kaydetti. Gençlerbirliği oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.

STAT: Ümraniye Belediyesi

HAKEMLER: Caner Ak, Sezgin Çınar, Mehmet Kağan Bingül

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür (xx), Oğuz Ceylan (xx), Merthan Açıl (x), Appindangoye (xx), Mücahit Albayrak (xx), Muhammed Gönülaçar (xx), Timur Temeltaş (xx) (Dk. 72 Alaaddin Okumuş x),Dialiba (xx) (Dk. 46 Atabey Çiçek x), Madinda (xx) (Dk. 64 Vasilogiannis x), Emircan Altıntaş (xx),Leandrinho (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan (xxx), Ahmet Oğuz (xxx), Claro (xxx), Arnason (xxx) (Dk. 63Mahmut Boz xx), Alper Uludağ (xxxx), Ahmet İlhan Özek (xxx), Selçuk Şahin (xxx), Yasin Pehlivan (xxx),Sessegnon (xxx) (Dk. 87 Rahmetullah Berişbek), Jailton (xxx) (Dk. 82 Nadir Çiftçi xx), Mert Nobre (xxx)

GOLLER: 62 Alper Uludağ, Dk. 83 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Arnason, Dk. 71 Alper Uludağ (Gençlerbirliği),Dk. 37 Oğuz Ceylan, Dk. 52 Merthan Açıl, Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 69V asilogiannis (Ümraniyespor)