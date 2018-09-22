    23 Eylül 2018, Pazar

    TFF 1. LİG

    Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor - Gençlerbirliği: 0-2

    Gençlerbirliği 6da 6 yaptı
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 22.09.2018

    1'inci Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde , deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

    'ne galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada Alper ve 83'üncü dakikada Nadir kaydetti. Gençlerbirliği oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.

    STAT: Ümraniye Belediyesi

    HAKEMLER: Caner Ak, Sezgin Çınar, Mehmet Kağan Bingül

    ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür (xx), (xx), (x), Appindangoye (xx), Mücahit Albayrak (xx), (xx), Timur Temeltaş (xx) (Dk. 72 Alaaddin Okumuş x),Dialiba (xx) (Dk. 46 Atabey Çiçek x), Madinda (xx) (Dk. 64 Vasilogiannis x), Emircan Altıntaş (xx),Leandrinho (xx)

    GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan (xxx), Ahmet Oğuz (xxx), Claro (xxx), Arnason (xxx) (Dk. 63Mahmut Boz xx), (xxxx), (xxx), (xxx), Yasin Pehlivan (xxx),Sessegnon (xxx) (Dk. 87 Rahmetullah Berişbek), Jailton (xxx) (Dk. 82 xx), (xxx)

    GOLLER: 62 Alper Uludağ, Dk. 83 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

    SARI KARTLAR: Dk. 12 Arnason, Dk. 71 Alper Uludağ (Gençlerbirliği),Dk. 37 Oğuz Ceylan, Dk. 52 Merthan Açıl, Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 69V asilogiannis (Ümraniyespor)


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