Sissoko yeniden Eskişehirsporda

Orta sahada görev alan Fildişi Sahilli İbrahim Sissoko, Eskişehirspor forması altında 28 maça çıkıp bir de gol kaydetmişti. Bu yıl hedefi Süper Lig olarak belirleyen Eskişehirspor, bu kapsamda eski oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile bir araya gelen Sissoko, kendisini yeniden kırmızı-siyahlı renklere bağlayan imzayı attı.



İBRAHİM SİSSOKO'NUN&NBSP;KİMDİR?

1991 yılında doğan 27 yaşındaki oyuncu, 2006 yılında Cissé Institut Football Club takımında futbola başladı. 2010 yılında Académica takımına transfer olan Sissoko, o sezon profesyonel olarak maçlara çıktı. Ocak 2012'de Alman ekibi Wolfsburg'a 1.5 milyon Euro bedel ile serbest kalır maddesini kullanarak transfer oldu. A Takım'da düşünülmeyen Sissoko, Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralık olarak gitti. Bu takım ile 28 lig maçına çıktı, 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Sissoko, 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında da forma giydi. Bu aşamada Motherwell FC maçlarında 1 gol atıp 1 asist yaptı. Bir sonraki turda ise takımı Mlaga CF takımına elendi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazandı. NK Maribor, Tottenham Hotspur ve SS Lazio ile eşleşen takım, 6 maçta sadece 1 galibiyet alırken Sissoko bu maçların 5 tanesinde görev yaptı. Sezon sonunda takımın antrenörü Jesualdo Ferreira tarafından beğenilip bonservisi alınmak istense de kulübü olumsuz yanıt verdi. Temmuz 2013'te Saint-tienne'e kiralandı. Sezonun ilk yarısında 4 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı. 2013-14 sezonunun 2. yarısında ise İspanya 2. Ligi ekiplerinden RC Deportivo de La Corua takımına kiralandı. O sezon 16 lig maçına çıkan Sissoko, 1 gol atıp 1 asist yaptı. 2014-15 sezonu öncesinde VfL Wolfsburg'a dönen Sissoko, transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala Süper Lig ekibi Eskişehirspor ile bonservis bedeli ödenmeden 3 yıllık sözleşme imzaladı. 8 Temmuz 2015 tarihinde Konyaspor İbrahim Sissoko ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, 9 maça çıkan başarılı oyuncu 1 kez fileleri havalandırdı. 2017/18 sezonunu Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Doxa'da geçiren Sissoko, 21 maçta forma giydi.

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