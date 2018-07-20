    20 Temmuz 2018, Cuma

    TFF 1. LİG

    Eskişehirspor'da yeni transferler için imza töreni

    Eskişehirsporda yeni transferler için imza töreni
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Bolu'daki kampı öncesinde, yeni transferler Cristian Tanase, İbrahim Sissoko, Emre Can Atila, Ferhat Kiraz, Kamal Issah, Kerim Avcı, Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile altyapı oyuncusu Furgan Polat için imza töreni gerçekleştirildi.

    Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşma yapan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, bu sezon şampiyonluktan başka hedeflerinin olmadığını söyledi.

    Siyah-kırmızılı takımın bir Anadolu efsanesi olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

    "Eskişehirspor'a yakışan, arkadaşlığın üst seviyede olacağı bir takım kuracağız. Bu takımla birlikte Süper Lig'e çıkacağız. Süper Lig'de de hedefleri kovalayacağız. Yeni transferlerimizle hedefimiz olan Süper Lig'e ulaşacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir şampiyonluk hikayesi yazacağız. Bu yolda ilerlerken herkesin desteğini bekliyoruz. Bu çok başka bir şampiyonluk olacak. Eskişehirspor'un bu sezonki şampiyonluğu anlatılmaz olacak."

    Konuşmanın ardından orta saha oyuncusu Cristian Tanase ile 2 yıl, orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko ile 1 yıl, orta saha oyuncusu Emre Can Atila ile 1 yıl kiralık, sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz ile 2 yıl, orta saha oyuncusu Kamal Issah ile 1+1 yıl, orta saha oyuncusu Kerim Avcı ile 3 yıl, orta saha oyuncusu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2 yıl ve siyah-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Furgan Polat ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    İmza töreninde, kulüp başkan yardımcısı Ayhan Can, teknik asbaşkan yardımcısı Kaan Ay, altyapıdan sorumlu asbaşkan Mustafa Polat, idari ve tesislerden sorumlu asbaşkan Altan Begiter, basın sözcü yardımcısı Yasin Özkaya, taraftardan sorumlu asbaşkan Mete Yılmaz, sportif direktör İzzet Erdoğan ve idari direktör Ayhan Taşçı da hazır bulundu.

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