    19 Temmuz 2018, Perşembe

    TFF 1. LİG

    Adana Demirspor yeni formalarını tanıttı

    Adana Demirspor yeni formalarını tanıttı
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 19.07.2018
    Adana temsilcisi, resmi twitter hesabından yeni sezon formalarının görsellerini taraftarlarıyla paylaştı.

    İşte Adana Demirsporlu futbolcuların 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar:





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