19 Temmuz 2018, Perşembe
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İşte Adana Demirsporlu futbolcuların 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar:
Adana Demirspor yeni formalarını tanıttı
Giriş Tarihi: 19.07.2018
Adana temsilcisi, resmi twitter hesabından yeni sezon formalarının görsellerini taraftarlarıyla paylaştı.
İşte Adana Demirsporlu futbolcuların 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar:
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