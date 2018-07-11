    12 Temmuz 2018, Perşembe

    TFF 1. LİG

    Selçuk Şahin Gençlerbirliği'nde

    İşte Selçuk Şahinin yeni adresi
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Gençlerbirliği eski futbolcusu Selçuk Şahin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Adana Demirspor da Selçuk Şahin ile yakından ilgileniyordu.

    Göztepe ile yakın zamanda yollarını ayıran Selçuk Şahin eski kulübü Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

    Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği Selçuk Şahin transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada "Selçuk Şahin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

    Selçuk Şahin'in ismi Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile de anılıyordu.

    Selçuk Şahin Gençlerbirliği'nde 21 numaralı formayı giyecek.
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