Gençlerbirliği eski futbolcusu Selçuk Şahin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Adana Demirspor da Selçuk Şahin ile yakından ilgileniyordu.

TFF 1. LİG HABERLERİ

Göztepe ile yakın zamanda yollarını ayıran Selçuk Şahin eski kulübü Gençlerbirliği'ne transfer oldu.Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği Selçuk Şahin transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada "Selçuk Şahin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.Selçuk Şahin'in ismi Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile de anılıyordu.Selçuk Şahin Gençlerbirliği'nde 21 numaralı formayı giyecek.