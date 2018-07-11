12 Temmuz 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği Selçuk Şahin transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada "Selçuk Şahin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.
Selçuk Şahin'in ismi Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile de anılıyordu.
Selçuk Şahin Gençlerbirliği'nde 21 numaralı formayı giyecek.
Selçuk Şahin Gençlerbirliği'nde
Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Gençlerbirliği eski futbolcusu Selçuk Şahin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Adana Demirspor da Selçuk Şahin ile yakından ilgileniyordu.
Göztepe ile yakın zamanda yollarını ayıran Selçuk Şahin eski kulübü Gençlerbirliği'ne transfer oldu.
Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği Selçuk Şahin transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada "Selçuk Şahin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.
Selçuk Şahin'in ismi Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile de anılıyordu.
Selçuk Şahin Gençlerbirliği'nde 21 numaralı formayı giyecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ