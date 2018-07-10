Batuhan Karadeniz Adana Demirsporda

11 Temmuz 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Batuhan Karadeniz Adana Demirspor'da
Giriş Tarihi: 10.07.2018
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Batuhan Karadeniz'i transfer etti.
Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen 27 yaşındaki Batuhan Karadeniz, Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı. 2 yıl boyunca mavi-lacivertli formayı giyecek olan Karadeniz, 20 gol atma sözü verdi.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, bu sene bambaşka bir Batuhan Karadeniz izleneceğini belirterek, transferin hayırlı olması temennisinde bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ