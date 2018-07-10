    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Batuhan Karadeniz Adana Demirspor'da

    Batuhan Karadeniz Adana Demirsporda
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Spor Toto 1. Lig takımlarından , 'i transfer etti.

    Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen 27 yaşındaki , ile sözleşme imzaladı. 2 yıl boyunca mavi-lacivertli formayı giyecek olan Karadeniz, 20 gol atma sözü verdi.

    Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, bu sene bambaşka bir Batuhan Karadeniz izleneceğini belirterek, transferin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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