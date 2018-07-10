1. Lig fikstürü belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstürçekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Planlamaya göre 1. Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlarken, 23 Aralık 2018'de ilk yarı sona erecek. Sezon, 18 Ocak 2019'da başlayacak ikinci yarı sonrası, 19 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
1. Lig'de ilk 17 haftanın maç programı şöyle:
1. HAFTA:
Denizlispor-Gazişehir Gaziantep
Gençlerbirliği-Hatayspor
Balıkesirspor Baltok-Altınordu
Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor
Giresunspor-Eskişehirspor
Boluspor-Osmanlıspor
Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor
Altay-Ümraniyespor
İstanbulspor-Afjet Afyonspor
2. HAFTA:
Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor
Osmanlıspor-Giresunspor
Afjet Afyonspor-Altay
Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor
Ümraniyespor-Adanaspor
Altınordu-Gençlerbirliği
Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok
Adana Demirspor-Denizlispor
Hatayspor-Kardemir Karabükspor
3. HAFTA:
Gençlerbirliği-Eskişehirspor
Kardemir Karabükspor-Altınordu
Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor
Denizlispor-Hatayspor
Adanaspor-Afjet Afyonspor
İstanbulspor-Altay
Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor
Boluspor-Ümraniyespor
Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor
4. HAFTA:
Hatayspor-Gazişehir Gaziantep
Ümraniyespor-Giresunspor
Adana Demirspor-İstanbulspor
Afjet Afyonspor-Boluspor
Osmanlıspor-Gençlerbirliği
Altay-Adanaspor
Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok
Altınordu-Denizlispor
Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor
5. HAFTA:
Denizlispor-Eskişehirspor
Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor
Adanaspor-Hatayspor
Gazişehir Gaziantep-Altınordu
Giresunspor-Afjet Afyonspor
İstanbulspor-Adanaspor
Boluspor-Altay
Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor
Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor
6. HAFTA:
Altay-Giresunspor
Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep
Hatayspor-İstanbulspor
Adanaspor-Boluspor
Altınordu-Adana Demirspor
Ümraniyespor-Gençlerbirliği
Afjet Afyonspor-Balıkesirspor Baltok
Osmanlıspor-Denizlispor
Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor
7. HAFTA:
Adana Demirspor-Eskişehirspor
Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor
Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor
Hatayspor-Altınordu
Giresunspor-Adanaspor
Balıkesirspor Baltok-Altay
İstanbulspor-Boluspor
Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor
Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor
8. HAFTA:
Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep
Boluspor-Giresunspor
Altınordu-İstanbulspor
Altay-Gençlerbirliği
Osmanlıspor-Adana Demirspor
Eskişehirspor-Hatayspor
Adanaspor-Balıkesirspor Baltok
Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor
Ümraniyespor-Denizlispor
9. HAFTA:
Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor
Altınordu-Eskişehirspor
Denizlispor-Afjet Afyonspor
Kardemir Karabükspor-Altay
Balıkesirspor Baltok-Boluspor
Gençlerbirliği-Adanaspor
İstanbulspor-Giresunspor
Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor
Hatayspor-Osmanlıspor
10. HAFTA:
Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep
Boluspor-Gençlerbirliği
Eskişehirspor-İstanbulspor
Ümraniyespor-Adana Demirspor
Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor
Osmanlıspor-Altınordu
Giresunspor-Balıkesirspor Baltok
Adanaspor-Kardemir Karabükspor
Altay-Denizlispor
11. HAFTA:
Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor
İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok
Adana Demirspor-Afjet Afyonspor
Gazişehir Gaziantep-Altay
Denizlispor-Adanaspor
Kardemir Karabükspor-Boluspor
Gençlerbirliği-Giresunspor
Hatayspor-Ümraniyespor
Eskişehirspor-Osmanlıspor
12. HAFTA:
Adanaspor-Gazişehir Gaziantep
Osmanlıspor-İstanbulspor
Altay-Adana Demirspor
Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği
Afjet Afyonspor-Hatayspor
Ümraniyespor-Altınordu
Giresunspor-Kardemir Karabükspor
Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor
Boluspor-Denizlispor
13. HAFTA:
Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor
Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok
Hatayspor-Altay
Altınordu-Afjet Afyonspor
İstanbulspor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Adanaspor
Gazişehir Gaziantep-Boluspor
Denizlispor-Giresunspor
Eskişehirspor-Ümraniyespor
14. HAFTA:
Giresunspor-Gazişehir Gaziantep
Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor
Boluspor-Adana Demirspor
Adanaspor-Hatayspor
Altay-Altınordu
Balıkesirspor Baltok-Denizlispor
Afjet Afyonspor-Eskişehirspor
Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor
Ümraniyespor-Osmanlıspor
15. HAFTA:
Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor
Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok
Eskişehirspor-Altay
Osmanlıspor-Afjet Afyonspor
Altınordu-Adanaspor
Hatayspor-Boluspor
Kardemir Karabükspor-İstanbulspor
Denizlispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Giresunspor
16. HAFTA:
İstanbulspor-Ümraniyespor
Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep
Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor
Boluspor-Altınordu
Giresunspor-Hatayspor
Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor
Kardemir Karabükspor-Denizlispor
Adanaspor-Eskişehirspor
Altay-Osmanlıspor
17. HAFTA:
Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor
Hatayspor-Balıkesirspor Baltok
Tetiş Yapı Elazığspor-Altay
Ümraniyespor-Afjet Afyonspor
Eskişehirspor-Boluspor
Osmanlıspor-Adanaspor
Denizlispor-İstanbulspor
Adana Demirspor-Gençlerbirliği
Altınordu-Giresunspor
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