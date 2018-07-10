    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    1. Lig fikstürü belli oldu

    1. Lig fikstürü belli oldu
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstürçekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

    Planlamaya göre 1. Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlarken, 23 Aralık 2018'de ilk yarı sona erecek. Sezon, 18 Ocak 2019'da başlayacak ikinci yarı sonrası, 19 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

    1. Lig'de ilk 17 haftanın maç programı şöyle:

    1. HAFTA:

    Denizlispor-Gazişehir Gaziantep

    Gençlerbirliği-Hatayspor

    Balıkesirspor Baltok-Altınordu

    Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor

    Giresunspor-Eskişehirspor

    Boluspor-Osmanlıspor

    Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor

    Altay-Ümraniyespor

    İstanbulspor-Afjet Afyonspor

    2. HAFTA:

    Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor

    Osmanlıspor-Giresunspor

    Afjet Afyonspor-Altay

    Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor

    Ümraniyespor-Adanaspor

    Altınordu-Gençlerbirliği

    Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok

    Adana Demirspor-Denizlispor

    Hatayspor-Kardemir Karabükspor

    3. HAFTA:

    Gençlerbirliği-Eskişehirspor

    Kardemir Karabükspor-Altınordu

    Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor

    Denizlispor-Hatayspor

    Adanaspor-Afjet Afyonspor

    İstanbulspor-Altay

    Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor

    Boluspor-Ümraniyespor

    Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor

    4. HAFTA:

    Hatayspor-Gazişehir Gaziantep

    Ümraniyespor-Giresunspor

    Adana Demirspor-İstanbulspor

    Afjet Afyonspor-Boluspor

    Osmanlıspor-Gençlerbirliği

    Altay-Adanaspor

    Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok

    Altınordu-Denizlispor

    Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor

    5. HAFTA:

    Denizlispor-Eskişehirspor

    Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor

    Adanaspor-Hatayspor

    Gazişehir Gaziantep-Altınordu

    Giresunspor-Afjet Afyonspor

    İstanbulspor-Adanaspor

    Boluspor-Altay

    Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor

    Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor

    6. HAFTA:

    Altay-Giresunspor

    Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep

    Hatayspor-İstanbulspor

    Adanaspor-Boluspor

    Altınordu-Adana Demirspor

    Ümraniyespor-Gençlerbirliği

    Afjet Afyonspor-Balıkesirspor Baltok

    Osmanlıspor-Denizlispor

    Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor

    7. HAFTA:

    Adana Demirspor-Eskişehirspor

    Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor

    Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor

    Hatayspor-Altınordu

    Giresunspor-Adanaspor

    Balıkesirspor Baltok-Altay

    İstanbulspor-Boluspor

    Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor

    Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor

    8. HAFTA:

    Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep

    Boluspor-Giresunspor

    Altınordu-İstanbulspor

    Altay-Gençlerbirliği

    Osmanlıspor-Adana Demirspor

    Eskişehirspor-Hatayspor

    Adanaspor-Balıkesirspor Baltok

    Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor

    Ümraniyespor-Denizlispor

    9. HAFTA:

    Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor

    Altınordu-Eskişehirspor

    Denizlispor-Afjet Afyonspor

    Kardemir Karabükspor-Altay

    Balıkesirspor Baltok-Boluspor

    Gençlerbirliği-Adanaspor

    İstanbulspor-Giresunspor

    Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor

    Hatayspor-Osmanlıspor

    10. HAFTA:

    Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep

    Boluspor-Gençlerbirliği

    Eskişehirspor-İstanbulspor

    Ümraniyespor-Adana Demirspor

    Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor

    Osmanlıspor-Altınordu

    Giresunspor-Balıkesirspor Baltok

    Adanaspor-Kardemir Karabükspor

    Altay-Denizlispor

    11. HAFTA:

    Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor

    İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok

    Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

    Gazişehir Gaziantep-Altay

    Denizlispor-Adanaspor

    Kardemir Karabükspor-Boluspor

    Gençlerbirliği-Giresunspor

    Hatayspor-Ümraniyespor

    Eskişehirspor-Osmanlıspor

    12. HAFTA:

    Adanaspor-Gazişehir Gaziantep

    Osmanlıspor-İstanbulspor

    Altay-Adana Demirspor

    Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği

    Afjet Afyonspor-Hatayspor

    Ümraniyespor-Altınordu

    Giresunspor-Kardemir Karabükspor

    Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor

    Boluspor-Denizlispor

    13. HAFTA:

    Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor

    Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok

    Hatayspor-Altay

    Altınordu-Afjet Afyonspor

    İstanbulspor-Gençlerbirliği

    Adana Demirspor-Adanaspor

    Gazişehir Gaziantep-Boluspor

    Denizlispor-Giresunspor

    Eskişehirspor-Ümraniyespor

    14. HAFTA:

    Giresunspor-Gazişehir Gaziantep

    Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor

    Boluspor-Adana Demirspor

    Adanaspor-Hatayspor

    Altay-Altınordu

    Balıkesirspor Baltok-Denizlispor

    Afjet Afyonspor-Eskişehirspor

    Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

    Ümraniyespor-Osmanlıspor

    15. HAFTA:

    Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor

    Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok

    Eskişehirspor-Altay

    Osmanlıspor-Afjet Afyonspor

    Altınordu-Adanaspor

    Hatayspor-Boluspor

    Kardemir Karabükspor-İstanbulspor

    Denizlispor-Gençlerbirliği

    Adana Demirspor-Giresunspor

    16. HAFTA:

    İstanbulspor-Ümraniyespor

    Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep

    Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor

    Boluspor-Altınordu

    Giresunspor-Hatayspor

    Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor

    Kardemir Karabükspor-Denizlispor

    Adanaspor-Eskişehirspor

    Altay-Osmanlıspor

    17. HAFTA:

    Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor

    Hatayspor-Balıkesirspor Baltok

    Tetiş Yapı Elazığspor-Altay

    Ümraniyespor-Afjet Afyonspor

    Eskişehirspor-Boluspor

    Osmanlıspor-Adanaspor

    Denizlispor-İstanbulspor

    Adana Demirspor-Gençlerbirliği

    Altınordu-Giresunspor

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