11 Mayıs 2018, Cuma
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BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı
Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde BB Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR uygulaması sonucunda BŞB Erzurumspor lehine penaltı kararı verdi
Mert Nobre, BB Erzurumspor'un 65. dakikada VAR uygulaması sonucu kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
İşte penaltı anı:
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