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    11 Mayıs 2018, Cuma

    TFF 1. LİG

    BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı

    BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında bir ilk!
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde BB Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR uygulaması sonucunda BŞB Erzurumspor lehine penaltı kararı verdi

    Mert Nobre, BB Erzurumspor'un 65. dakikada VAR uygulaması sonucu kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.


    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    İşte penaltı anı:

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