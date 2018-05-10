10 Mayıs 2018, Perşembe
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Spor Toto 1.Lig Play-Off VAR ve AVAR hakemleri açıklandı
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Spor Toto 1.Lig'de 11 Mayıs Cuma günü oynanacak Play-off müsabakalarında görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR) açıklandı.
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