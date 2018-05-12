Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk müsabakasında Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u 1-0 ile geçti
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk müsabakasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadeleyi Gazişehir 1-0 kazandı.
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk müsabakasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmada Video Hakem Uygulaması (VAR) kullanıldı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Özgür Yankaya, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar (Dk.59 Muhammet Himmet Ertürk), Jefferson (Dk. 75 Mustafa Sami Can Keskin), Özgür Can Özcan, Gökhan Aslan (Dk. 82 Webo), Mehmet Erdem Uğurlu, Kossi, Rodriguez, Uğur Akdemir
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Dıarra, Poepon, Akabueze, İshak Çakmak, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz (Dk. 79 Melih Okutan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Özgür İleri), Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak (Dk. 55 Guido Koçer),
Gol: Dk. 90+3 Webo (Gazişehir Gaziantep)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Diarra (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 40 Jefferson, Dk. 90 İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep) Dk.32 Yusuf Emre Güntekin, Dk. 88 Furkan Şeker (Boluspor)
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