10 Mayıs 2018, Perşembe
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Gazişehir Gaziantep - Boluspor play-off maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu karşılaşma ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar...
11 Mayıs Cuma günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı saat 21.00'da başlayacak.
Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı hangi kanalda?
Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının rövanşı ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.
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