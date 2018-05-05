Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı

Spor Toto 1'inci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve bir yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi başaran Çaykur Rizespor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.



Çaykur Rizespor'un 4-2 kazandığı Gazişehir Gaziantep maçı sonrası Çaykur Didi Stadyumu'nda şampiyonluk töreni düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Adalet Eski Bakanı Kenan İpek, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak ile taraftarlar katıldı.



YÖNETİM VE FUTBOLCULARA MADALYALARI TAKILDI



Saha içerisinde kurulan özel platforma Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı davet edildikten sonra Çaykur Rizespor Başkan ve Yönetimi alkışlarla sahaya davet alındı. TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı aynı zamanda ağabeyi olan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'ya şampiyonluk madalyasını taktı. Platforma davet futbolcu ve teknik heyete Bakan Bak ve TFF Başkan Vekili Yardımcı madalyalarını taktı.



KUPAYI BAKAN VERDİ



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluk kupasını Çaykur Rizespor kaptanları Leonard Kweuke ve Orhan Ovacıklı'ya verdi. Büyük coşku yaşayan futbolcular kupa ile stadyumda tur attı. Taraftarlarda sahaya girerek şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Stadyumda tulum ve kemençe eşliğinde horon oynayan taraftarlar şampiyonluğu kutladı.



BAKAN BAK: "DOSTLUK VE CENTİLMENLİK KAZANSIN"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kupa töreni sonrası Doğan Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Çaykur Rizespor'u ve Ankaragücü'nü şampiyonlukları dolayısıyla tebrik eden Bakan Bak, "Güzel bir ortam var. Şampiyonluk Rizelilere hayırlı olsun. Biz heyecanlı insanlarız. Ülkemizi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu şampiyonluğu ülkemizi korumak için mücadele eden tüm şehitlerimize hediye ediyoruz. Tüm takımlara teşekkür ediyoruz. Dostluk ve centilmenlik kazansın" dedi.



ESKİ FUTBOLCULAR UNUTULMADI



Çaykur Rizespor'un Gazişehir Gaziantep karşılaşması öncesi çeşitli branşlardaki sporcuları sahada geçit töreni yaptı. Çaykur Rizespor'un eski futbolcularının anons edildiği stadyuma getirilen atmaca uçuruldu. Yeşil mavili bayrak ve flamalarla süslenen stadyumda vefat eden sporcu ve yöneticiler için hazırlanan video izletildi. Programda, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Şenol Birol'a ödül takdim edildi.

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