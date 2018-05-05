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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar ve küme düşen takım belli oldu

    Küme düşen son takım belli oldu!
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalarak, Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in ardından play-off'a yükselen dördüncü takım oldu. Ayrıca Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor küme düşen üçüncü takım oldu.

    Spor Toto 1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu. İşte o takımlar:

    Ümraniyespor

    Boluspor

    Gazişehir Gaziatep FK

    BB Erzurumspor

    SAMSUNSPOR KÜME DÜŞTÜ!

    Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor; Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

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