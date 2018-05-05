05 Mayıs 2018, Cumartesi
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1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar ve küme düşen takım belli oldu
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalarak, Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in ardından play-off'a yükselen dördüncü takım oldu. Ayrıca Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor küme düşen üçüncü takım oldu.
Spor Toto 1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu. İşte o takımlar:
Ümraniyespor
Boluspor
Gazişehir Gaziatep FK
BB Erzurumspor
SAMSUNSPOR KÜME DÜŞTÜ!
Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor; Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.
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