Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalarak, Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in ardından play-off'a yükselen dördüncü takım oldu. Ayrıca Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor küme düşen üçüncü takım oldu.

Spor Toto 1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu. İşte o takımlar:

Ümraniyespor

Boluspor

Gazişehir Gaziatep FK

BB Erzurumspor

SAMSUNSPOR KÜME DÜŞTÜ!

Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor; Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.