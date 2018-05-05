Bakan Baktan Altay ve Hatayspora kutlama

05 Mayıs 2018, Cumartesi
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Bakan Bak'tan Altay ve Hatayspor'a kutlama
Giriş Tarihi: 05.05.2018
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF 2. Lig'de gruplarını şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Altay ve Hatayspor takımlarını tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Osman Aşkın Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"TFF 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu beyaz ve kırmızı gruplarda lider olarak tamamlayan ve şampiyonluk kupasını kaldıran Altay ve Hatayspor'u gönülden tebrik ediyorum. Sezon boyunca üst düzey performans sergileyerek zirveye çıkan ve önümüzdeki yıl Spor Toto 1. Lig'de yer alacak olan iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum."
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