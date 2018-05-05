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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    Bakan Bak'tan Altay ve Hatayspor'a kutlama

    Bakan Baktan Altay ve Hatayspora kutlama
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Gençlik ve Spor Bakanı , TFF 2. Lig'de gruplarını şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig'e yükselen ve takımlarını tebrik etti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre , kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "TFF 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu beyaz ve kırmızı gruplarda lider olarak tamamlayan ve şampiyonluk kupasını kaldıran ve 'u gönülden tebrik ediyorum. Sezon boyunca üst düzey performans sergileyerek zirveye çıkan ve önümüzdeki yıl Spor Toto 1. Lig'de yer alacak olan iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum."



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