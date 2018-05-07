Ankaragücü ikincilik kupasını kaldırdı

Spor Toto Süper Lig’e bir hafta önce çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü son maçta sahasında ağırladığı Adana Demirspor maçı sonrası ikincilik kupasını kaldırdı

Spor Toto Süper Lig'ine bir hafta önce çıkmayı garantileyen Ankaragücü, bu akşam 1. Lig'de oynadığı Adana Demirspor karşılaşmasından sonra kupasını Türkiye Fubol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta'nın elinden aldı. Ayrıca futbolcuların ve Başkan Yiğiner'in madalyalarını Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna verdi. Başkan Mehmet Yiğiner kupayı almasının ardından futbolcularla birlikte stadyumda tur attı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, Ankaragücü bayrağını sahanın ortasına dikerek foto muhabirlerine poz verdi. Yaklaşık 15 bin taraftarın izlediği karşılaşma sonrası taraftarları dolaşan futbolcular karşılıklı şampiyon Ankaragücü tezahüratı yaptı.

Kupa töreninin ardından takım olarak eğlence yeri olan Kızılay'a geçildi.



