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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    Altay ve Hatayspor Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

    7 yıl aradan sonra Altay, Spor Toto 1. Ligde!
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Altay ve Hatayspor, gruplarında şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Gümüşhanespor'un 1 puan gerisinde yer alan ve son hafta lideri konuk eden Altay, maçı 3-0 kazandı ve şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükseldi!

    En son 2002-2003'te Süper Lig'de yer alan Altay daha sonra 2003-2004'ten 2010-2011 sezonuna kadar kesintisiz yer aldığı 1. Lig'de 4 kez play-off oynamasına rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. 2010-2011'de 1. Lig'e, 2014-2015 sezonunda ise 2. Lig'e veda eden siyah-beyazlı ekip, geçen sezon 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Kocaelispor'u yenerek tekrar 2. Lig'e yükseldi.

    Haftaya lider Gümüşhanespor'un 1 puan gerisinde giren siyah-beyazlı ekip, maçtan Murat Uluç, İhsan Furkan Deniz ve Muharerm Ozan Cengiz'in golleriyle 3-0 kazanarak puanını 66'ya yükseltti ve şampiyon oldu!

    Bu sezon 3 farklı teknik adamla çalışan Altay bu sonuçla 7 sezon sonra 1. Lig'e döndü! Siyah-beyazlılar sezona Cüneyt Biçer'le başladıktan sonra İsmet Taşdemir'le yoluna devam etmişti. Siyah-beyazlı ekipte daha önce sportif direktör olarak görev yapan Özden Töraydın, 31. haftadan itibaren takımın başına geçti.

    1959'da başlayan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde İzmir'i 1982-1983 sezonuna kadar kesintisiz temsil eden Altay, en üst seviye ligde geçirdiği 41 yılla bu ligde en fazla mücadele eden takımlar içinde bulunuyor.

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