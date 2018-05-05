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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    Gazişehir Gaziantepli futbolcular Çaykur Rizespor'u alkışlarla karşıladı

    Şampiyonu alkışlarla karşıladılar
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Spor Toto 1.Lig'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi.

    Spor Toto 1.Lig'in 34. ve son haftasında Süper Lig'e çıkmayı geçen hafta garantileyen sahasında play-off biletini cebine koyan 'i konuk etti.

    Kırmızı - siyahlı futbolcular geçen sene Süper lig'den düşen ve tekrardan adını Süper Lig'e yazdıran Çaykur Rizespor'u alkışlarla karşıladı.

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