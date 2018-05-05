05 Mayıs 2018, Cumartesi
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Gazişehir Gaziantepli futbolcular Çaykur Rizespor'u alkışlarla karşıladı
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Spor Toto 1.Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi.
Spor Toto 1.Lig'in 34. ve son haftasında Süper Lig'e çıkmayı geçen hafta garantileyen Çaykur Rizespor sahasında play-off biletini cebine koyan Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.
Kırmızı - siyahlı futbolcular geçen sene Süper lig'den düşen ve tekrardan adını Süper Lig'e yazdıran Çaykur Rizespor'u alkışlarla karşıladı.
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