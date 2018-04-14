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Ümraniyespor ile Ankaragücü berabere kaldı
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor evinde uzatmalarda bulduğu golle Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1.Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı.
ilk yarıda kalesinde bulduğu golle geriye düşen Ümraniyespor, uzatmalarda bulduğu golle Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Başkent ekibinde Anton Putsila 22. dakikada, Ümraniyespor'da ise 77. dakikada İbrahim Akdağ kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla puanını 57'ye çıkaran Ümraniyespor 2. sıradaki yerini korurken, Ankaragücü 56 puanla 3. sırada kaldı.
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