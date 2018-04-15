Yılmaz Vural maça damga vurdu!

Spor Toto 1. Lig'de Eskşehirspor ile Samsunspor arasında oynanan mücadelenin 42. dakikasında yaşanan anlar maça damga vurdu!

Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor'un sahasında Samsunspor'u ağırladığı karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

Maçın 42. dakikası itibariyle Eskişehirspor 3-0 öndeyken ev sahibi ekiple Samsunsporlu oyuncular arasında gerginlik yalandı, maçın hakemi oyuncuların arasına girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Saha kenarında olan biteni izleyen Yılmaz Vural da bir anda sahaya fırladı ve oyuncularının yanına gitti.







Eskişehirsporlu Semih Güler'in boğazına yapışan Vural, oyuncusunu saha kenarına çekmye çalıştı.







Şaşkın bakışlar arasında Eskişehirsporlu bazı futbolcular Vural'ı sakinleştirmeye çalışırken tecrübeli teknik adamın bu hareketi maçın önüne geçen an oldu.



