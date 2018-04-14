Denizlide kazanan yok!

Denizli'de kazanan yok!
Spor Toto 1.Lig’in 31. haftasında Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla Denizlispor 34, Çaykur Rizespor 60 puana yükseldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu (Dk. 81 Taşkın İlter), Veli Acar, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Kappel, Mehmet Akyüz (Dk. 70 İsmail Haktan Odabaşı), Burak Altıparmak (Dk. 89 Barış Örücü), Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ramos, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Galip Güzel (Dk. 78 Recep Niyaz), Saadane, Samudio, Süleyman Koç (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan), Koray Altınay, Orhan Ovacıklı, Muric
Sarı kartlar: Dk. 45 Muric, Dk. 86 Koray Altınay (Çaykur Rizespor), Dk. 59 Ziya Alkurt, Dk. 67 Cenk Güvenç, Dk. 70 Veli Acar, Dk. 76 Taha Can Velioğlu (Denizlispor)
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