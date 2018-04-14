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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    Denizli'de kazanan yok!

    Denizlide kazanan yok!
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Spor Toto 1.Lig’in 31. haftasında Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti.

    Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

    Bu sonuçla Denizlispor 34, Çaykur Rizespor 60 puana yükseldi.

    Stat: Denizli Atatürk

    Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

    Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu (Dk. 81 Taşkın İlter), Veli Acar, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Kappel, Mehmet Akyüz (Dk. 70 İsmail Haktan Odabaşı), Burak Altıparmak (Dk. 89 Barış Örücü), Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ramos, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Galip Güzel (Dk. 78 Recep Niyaz), Saadane, Samudio, Süleyman Koç (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan), Koray Altınay, Orhan Ovacıklı, Muric

    Sarı kartlar: Dk. 45 Muric, Dk. 86 Koray Altınay (Çaykur Rizespor), Dk. 59 Ziya Alkurt, Dk. 67 Cenk Güvenç, Dk. 70 Veli Acar, Dk. 76 Taha Can Velioğlu (Denizlispor)

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