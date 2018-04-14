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Ümraniyespor Ankaragücü maçında saha karıştı
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Spor Toto 1 Lig 31. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü'nün karşı karşıya geldiği maçta ortalık karıştı.
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Ankaragücü 2. dakikada Anton Putsila ile 1-0 öne geçti.
Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele veren iki takım arasında sinirler gerildi. Karşılaşmanın 21. dakikasında İbarahim Akdağ ile Putsila arasında çıkan tartışma sonucu Putsila direk kırmızı kartla oyunun dışında kaldı.
Ankaragünü'nün tecrübeli oyunucu saha kenarına gelirken İbrahim Akdağ'a yumruk attı ve bir anda sahananın içi karıştı.
(Görüntüler BEIN SPORTS'dan alınmıştır)
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