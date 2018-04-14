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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    Ümraniyespor Ankaragücü maçında saha karıştı

    1. Lig maçında saha karıştı
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Spor Toto 1 Lig 31. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü'nün karşı karşıya geldiği maçta ortalık karıştı.

    Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Ankaragücü 2. dakikada Anton Putsila ile 1-0 öne geçti.

    Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele veren iki takım arasında sinirler gerildi. Karşılaşmanın 21. dakikasında İbarahim Akdağ ile Putsila arasında çıkan tartışma sonucu Putsila direk kırmızı kartla oyunun dışında kaldı.

    Ankaragünü'nün tecrübeli oyunucu saha kenarına gelirken İbrahim Akdağ'a yumruk attı ve bir anda sahananın içi karıştı.



    (Görüntüler BEIN SPORTS'dan alınmıştır)

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